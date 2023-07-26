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Число граждан Японии впервые сократилось во всех 47 префектурах

Власти Японии впервые констатировали сокращение населения во всех 47 префектурах страны

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Depositphotos

В Японии депопуляцию во всех 47 префектурах зафиксировали впервые с 1968 года, когда власти начали вести статистику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства по административным делам и коммуникациям страны.

В ведомстве напомнили, что численность японцев сокращается 14 лет подряд одновременно с ростом проживающих на островах иностранцев. На начало января в Японии зафиксировали 122,42 млн граждан, что примерно на 800 тыс. меньше, чем год назад. Число постоянно проживающих в Японии иностранных граждан за последние три года выросло более чем на 10% и достигло 2,99 млн.

В 2022 году в стране родилось 771,8 тыс. человек. Это антирекорд с 1979 года. Число смертей при этом увеличилось до максимального показателя — 1,56 млн.

По прогнозам специалистов, к 2053 году население Японии может сократиться до 100 млн человек, а к 2065 году — до 88 млн, 38% из которых составят пенсионеры.

Аналитики выяснили, что периодически или на постоянной основе подрабатывают 62% россиян, сообщает RT.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

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