Депутат Кубанов опроверг призыв «отбирать компьютеры» у россиян

Вице-спикер заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов, говоря о том, что интернет стал оружием «массового информационно-психологического поражения», не призывал отбирать у россиян компьютера. Об этом депутат сказал в интервью НСН, комментируя появившуюся в СМИ интерпретацию его слов.

«Предложения изымать у населения компьютеры не было. Люди вот так неожиданно интерпретировали. Посыл был очень прост и ясен: все, что нам навязывается под видом цифровизации — это идеология. Интернет принципиально — пространство антисмысла, пожирающее все формы жизни. Этот мир, на мой взгляд, скучный», — отметил Кубанов.

Он пояснил, что в его предложении была идея создать в России «новую идеологию цветущего, открытого мира», в котором поощрялось бы живое общение между людьми. Депутат предложил российским экспертам, общественности и другим заинтересованным гражданам поразмышлять над созданием концепции «постцифрового мира».

Кандидат психологических наук Софья Сулим до этого говорила, что оторвать ребенка от гаджетов может пример родителей, которые могут ему показать, что удовольствие можно получать от реального мира.

Ранее сообщалось, что в России создадут двадцатикубитный квантовый компьютер.