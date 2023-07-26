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В Подмосковье женщину подозревают в найме киллера для экс-мужа, чтобы получить квартиру

Правоохранители Подмосковья подозревают терапевта в найме киллера для экс-супруга

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Жительницу Подмосковья задержали по подозрению в найме киллера для устранения бывшего мужа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Супруги развелись, но не смогли разделить квартиру в Пушкино. Чтобы получить недвижимость, 51-летняя терапевт, по данным источника, попыталась нанять специалиста. В результате россиянка связалась с полицейским под прикрытием.

Стороны договорились, после чего киллер якобы выполнил свои обязательства. Он пришел к заказчице, чтобы продемонстрировать результаты работы. Специалист показал ей фото тела, мобильный телефон бывшего супруга, паспорт и портмоне. Терапевт поверила, ложным доказательствам, но не заплатила, так как ее задержали сотрудники полиции.

В отношении медработницы возбуждено уголовное дело. Женщина ожидает суда. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Краснодарском крае мужчина пообещал жениху дочери расправу после того, как девушка сбежала к возлюбленному.

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