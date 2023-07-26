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Кладбище в Брянской области попало под обстрел ВСУ

Mash: ВСУ обстреляли кладбище рядом с селом Белая Березка в Брянской области

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Телеграм-канал «Mash»

Кладбище близ населенного пункта Белая Березка Брянской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на территорию кладбища прилетело несколько снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

«На фото — разрушенные надгробные плиты местных жителей. Среди гражданских, пришедших убраться на могилах своих родственников, никто не пострадал», — говорится в публикации.

24 июля сообщалось, что село Репяховка в Белгородской области было обстреляно зажигательными снарядами со стороны ВСУ. В результате обстрела никто не пострадал.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Украина за сутки обстреляла территорию региона 84 раза.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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