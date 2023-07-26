Украинскую телеведущую Мосейчук объявили в розыск в России

МВД РФ объявило телеведущую украинского канала «1+1» Наталью Мосейчук и медика Геннадия Друзенко в розыск по статье о возбуждении ненависти после призывов к насилию в отношении российских военнослужащих в эфире. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовные дела в отношении Мосейчука и Друзенко были возбуждены в марте 2023 года.

Ранее Друзенко извинился за свои слова и заявил, что они были сказаны на эмоциях.

«Это официально. Первый добровольческий мобильный госпиталь никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка», — написал он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненых в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.