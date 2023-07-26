Индианка отключала свет в своей деревне, чтобы тайно встречаться с парнем

Жительница Индии отключала по вечерам свет в своей деревне, чтобы никто не увидел, как она встречается с парнем, пишет India Today.

Жители деревни Беттиа больше недели находились в напряжении из-за постоянного отключения электричества в вечернее время. Темнота создавала идеальные условия для воров, поэтому люди обратились в энергетическую компанию с просьбой разобраться в проблеме, но там им ответили, что не зафиксировали каких-либо поломок на линии.

Никто не мог понять, что происходит, пока однажды ночью несколько местных жителей не застали молодую пару, встречавшуюся под покровом темноты. Выяснилось, что местная женщина Прити Кумари влюбилась в Раджкумара из соседнего враждующего села. Чтобы скрыть их отношения, индианка отключала свет в дерене.

«Прити отключала электричество в деревне каждую ночь, из-за чего было много краж», — прокомментировали соседи Кумари.

Чтобы избежать дальнейшего отключения электричества, жители двух деревень решили, что пара должна пожениться. Их свадьба была официально оформлена в местном храме.

Ранее в Индии на свадьбе случилась драка из-за лысины жениха.