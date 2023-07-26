Москвичам предсказали теплую зиму из-за феномена Эль-Ниньо

Благодаря природному феномену Эль-Ниньо, зима 2023-2024 годов в Москве может быть теплее, чем обычно. Об этом сообщил замдиректора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов на пресс-конференции, написали «Известия».

Он уточнил, что влияние Эль-Ниньо будет способствовать тому, что зимой из Атлантики придут влажные и теплые воздушные массы.

«C более высокой вероятностью мы, наверно, можем ожидать <…> относительно мягкую зиму в Московском регионе», — спрогнозировал эксперт.

Он также предсказал новые температурные рекорды в ближайшие пять лет.

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