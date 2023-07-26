В России запретят иностранцам владеть новостными агрегаторами

Государственная дума на последнем пленарном заседании приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который предлагает запретить иностранным гражданам владеть отечественными новостными агрегаторами. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, контрольный пакет акций (более 50%) в новостных агрегаторах России должен принадлежать российским гражданам.

Законопроект об ограничении доли иностранного владения новостным агрегатором в России был внесен в нижнюю палату парламента еще в 2018 году. Поправки будут внесены в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Согласно законопроекту, на владение российскими новостными агрегаторами не смогут претендовать иностранные государства, международные организации, иностранные юридические лица или российское юрлицо с иностранным участием, а также граждане других стран или россияне со вторым гражданством.

В конце мая газета «Известия» сообщала, что Торгово-промышленная палата (ТПП) России направила в Роскомнадзор обращение с требованием составить список нецензурных слов, запрещенных к использованию в СМИ.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.