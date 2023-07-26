Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Rambler&Co выяснили, что россияне знают о работе пиарщика

Исследование: 99% россиян имеют представление о том, чем занимаются пиарщики

close
100%
Rambler&Co

Ко Дню PR-специалиста, который в России отмечают 28 июля, медиахолдинг Rambler&Co выяснил, что 99% опрошенных россиян знают, чем занимается пиарщик.

Респонденты называли разные версии: 43% считают, что эти специалисты отвечают за имидж и репутацию компании или персоны, по 16% называют их мастерами по написанию пресс-релизов и работе с негативом. 10% уверены, что PR-менеджеры круглосуточно общаются с людьми и всех знают, 7% считают их теми, кто организовывают мероприятия, 4% – размещают рекламу, 3% – проводят все время «в телефоне». Только 1% опрошенных не понимают, чем занимаются специалисты этой профессии.

Две трети (66%) россиян убеждены, что пиарщики нужны абсолютно всем компаниям. 25% считают, что такие специалисты должны работать не в штате, а либо на аутсорсе, либо иметь договор с коммуникационным агентством. 6% видят пользу инхаус-PR только в крупных компаниях, 3% – только в малом и среднем бизнесах.

Среди самых необходимых личностных качеств пиарщика респонденты назвали коммуникабельность (15%), умение анализировать (12%), стратегическое мышление (11%), грамотный русский язык (11%), налаженные связи (10%). Остальные гибкие навыки (эмпатия, многозадачность, стрессоустойчивость и другие) набрали менее 10% каждый.

Почти две трети опрошенных (65%) думают, что пиарщики получают более 200 тысяч рублей, четверть (25%) – от 50 до 200 тысяч рублей, каждый десятый (10%) – не более 50 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос о новых технологиях в профессии, почти половина (47%) участников опроса считают, что искусственному интеллекту полностью не заменить пиарщика в ближайшее время, остальные бы делегировали ему ряд задач.
Например, 28% с помощью ИИ анализировали бы реакцию аудитории на PR-кампанию, 12% – делали мониторинг упоминаний бренда или персоны, 7% – писали пресс-релизы, 6% – выбирали наиболее подходящие для продвижения СМИ.

Опрос проходил на активах медиахолдинга Rambler&Co с 13 по 20 июля 2023 года, охват составил 104 182 интернет-пользователя.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях