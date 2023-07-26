В Rambler&Co выяснили, что россияне знают о работе пиарщика

Ко Дню PR-специалиста, который в России отмечают 28 июля, медиахолдинг Rambler&Co выяснил, что 99% опрошенных россиян знают, чем занимается пиарщик.

Респонденты называли разные версии: 43% считают, что эти специалисты отвечают за имидж и репутацию компании или персоны, по 16% называют их мастерами по написанию пресс-релизов и работе с негативом. 10% уверены, что PR-менеджеры круглосуточно общаются с людьми и всех знают, 7% считают их теми, кто организовывают мероприятия, 4% – размещают рекламу, 3% – проводят все время «в телефоне». Только 1% опрошенных не понимают, чем занимаются специалисты этой профессии.

Две трети (66%) россиян убеждены, что пиарщики нужны абсолютно всем компаниям. 25% считают, что такие специалисты должны работать не в штате, а либо на аутсорсе, либо иметь договор с коммуникационным агентством. 6% видят пользу инхаус-PR только в крупных компаниях, 3% – только в малом и среднем бизнесах.

Среди самых необходимых личностных качеств пиарщика респонденты назвали коммуникабельность (15%), умение анализировать (12%), стратегическое мышление (11%), грамотный русский язык (11%), налаженные связи (10%). Остальные гибкие навыки (эмпатия, многозадачность, стрессоустойчивость и другие) набрали менее 10% каждый.

Почти две трети опрошенных (65%) думают, что пиарщики получают более 200 тысяч рублей, четверть (25%) – от 50 до 200 тысяч рублей, каждый десятый (10%) – не более 50 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос о новых технологиях в профессии, почти половина (47%) участников опроса считают, что искусственному интеллекту полностью не заменить пиарщика в ближайшее время, остальные бы делегировали ему ряд задач.

Например, 28% с помощью ИИ анализировали бы реакцию аудитории на PR-кампанию, 12% – делали мониторинг упоминаний бренда или персоны, 7% – писали пресс-релизы, 6% – выбирали наиболее подходящие для продвижения СМИ.

Опрос проходил на активах медиахолдинга Rambler&Co с 13 по 20 июля 2023 года, охват составил 104 182 интернет-пользователя.