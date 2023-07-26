Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Старшеклассник учился задерживать дыхание в бассейне и попал в реанимацию

Shot: в Подмосковье 17-летний школьник попал в реанимацию во время тренировки по плаванию

close
100%
Shot' class="item-image" >
Телеграм-канал Shot

Из бассейна фитнес-центра «Лотос» в Люберцах госпитализировали подростка, мальчик профессионально занимался плаванием и едва не утонул во время тренировки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Одиннадцатиклассник из Люберец выполнял упражнение по задержке дыхания в воде, в какой-то момент тренировки ему стало плохо. Подростка доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

За жизнь школьника борются врачи, в сознание он пока не пришел.

По данным Shot, мальчик профессионально занимается плаванием, имеет разряд по данному виду спорта. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Адыгее спасли тонущего в бассейне ребенка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях