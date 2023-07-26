Старшеклассник учился задерживать дыхание в бассейне и попал в реанимацию

Из бассейна фитнес-центра «Лотос» в Люберцах госпитализировали подростка, мальчик профессионально занимался плаванием и едва не утонул во время тренировки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Одиннадцатиклассник из Люберец выполнял упражнение по задержке дыхания в воде, в какой-то момент тренировки ему стало плохо. Подростка доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

За жизнь школьника борются врачи, в сознание он пока не пришел.

По данным Shot, мальчик профессионально занимается плаванием, имеет разряд по данному виду спорта. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Адыгее спасли тонущего в бассейне ребенка.