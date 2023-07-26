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Стало известно, что пропавший в Туве четырехлетний мальчик уже убегал из дома

«360»: мать пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика рассказала, что он уже убегал из дома за три-четыре дня до этого

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Depositphotos

Пропавший в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района Республики Тува четырехлетний мальчик незадолго до этого уже уходил из дома, рассказала телеканалу «360» его мать.

«За три-четыре дня тоже такое было, только его сразу же нашли», — сообщила она.

По ее словам, мальчик играл во дворе, но убежал, когда его брат ушел пригнать лошадей. Дома в этот момент никого не было. При этом жительница Тувы уточнила, что в семье не было никаких скандалов или проблем. Женщина считает, что ее сын не сможет самостоятельной добраться до дома, потому что он не ориентируется на местности.

Мать ребенка добавила, что семья приблизительно представляет, куда он мог пойти, эту информацию уже передали спасателям.

Напомним, что о потерявшемся ребенке стало известно 25 июля поздно вечером, об этом сообщили его родственники. До этого семья в течение нескольких часов искала мальчика самостоятельно. Ребенка ищут сотрудники районного МВД и волонтеры, а также спасатели МЧС России. На место выехали 20 сотрудников и специалист беспилотной авиации МЧС.

Ранее в Шахтах неизвестный мужчина увел из магазина шестилетнюю девочку.

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