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В Якутии возбудили уголовное дело о жестоком обращении с детьми в коррекционном интернате

СК возбудил дело об истязании детей после обращения воспитанников якутской школы-интерната

Следователи возбудили дело об истязании малолетних воспитанников коррекционной школы-интерната. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

26 июля стало известно, что Следком устанавливает обстоятельства жестокого обращения в отношении неслышащих учеников. Уже доказано, что взрослые издевались над детьми и истязали их.

Недавно педагоги школы-интерната заявили, что их коллега, преподавательница по развитию слуха и речи, к настоящему времени уже уволенная из учреждения, оскорбляла своих учеников, грубила им, жестоко их наказывала и даже била.

Заявление было дополнено видео, на котором ученицы 1-го и 4-го классов описывают методы воспитания педагога, испытанные на себе. На языке жестов девочки подчеркнули, что не хотят у нее учиться, так как часто плакали, сталкиваясь с грубостью со стороны женщины. Ее коллега также отметила, что воспитанники вынуждены сами стирать одежду, однако, при этом им не предоставляют бытовую химию. Гели для душа и шампуни детям также приходится покупать за свой счет. Какое-то время назад воспитанники жаловались на некачественное питание и продукты с истекшим сроком годности и голодали, пока их родители не привозили еду.

Прокуратура уже начала проверку в отношении руководства «Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната для неслышащих обучающихся», при этом Минобрнауки якобы все же встал на сторону директора, также злоупотребляющую своими полномочиями, по мнению ее подчиненных.

В СК заявили о готовящемся докладе о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах по защите прав детей, который представят главе ведомства.

Ранее в Махачкале работница психоневрологической больницы едва не задушила пациента подушкой.

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