Онкоуролог назвал тревожные симптомы организма, обнаруживающие аденому и рак простаты

При аденоме простаты пациент может ощутить давление на мочевой пузырь, рассказал РИАМО врач-онкоуролог Александр Сысоев.

Аденома простаты является доброкачественной опухолью, она возникает при разрастании клеток предстательной железы. Из-за этого простата увеличивается в размерах и начинает давить на мочевой пузырь. Пациент также может испытывать ощущение не до конца опорожненного мочевого пузыря, заметить, что ему требуется больше времени на процесс мочеиспускания, отметил специалист.

Кроме того, указал уролог, симптомами аденомы простаты могут быть слабый поток мочи и необычные выделения в конце мочеиспускания. При этом яркость симптомов не зависит от размеров аденомы, отметил врач.

Рак простаты — «тихий» вид рака, часто маскируется под простатит или аденому, обратил внимание Сысоев. Признаками онкозаболевания могут стать затрудненное мочеиспускание, боли и рези при походе в туалет и недержание мочи.

Врач отметил, что к факторам риска рака простаты относятся возраст старше 50 лет, генетическая предрасположенность, избыточный вес, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Как сообщалось ранее, ученые из Шведской школы спорта и наук о здоровье доказали, что мужчины с высоким уровнем физической подготовки имеют меньше шансов заболеть раком толстой кишки и меньше риск умереть от рака простаты и легких.

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