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В одном из российских регионов могут запретить жениться без ряда справок

В Ингушетии обсудят запрет на заключение брака без справок на ВИЧ и наркозависимость

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Власти Ингушетии прорабатывают вопрос с введением запрета на заключение брака без справок об отсутствии у молодоженов наркозависимости и ВИЧ, сообщила администрация Малгобекского района республики. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба региональной администрации.

«В администрации Малгобекского района обсудили меры по противодействию наркомании. Глава Миннаца Ингушетии Ваха Беков обратился с предложением о введении обязательных справок о состоянии здоровья для молодых людей, намеревающихся жениться», — пояснили в администрации Малгобекского района.

Предполагается, что при помощи анализов установят наличие в крови наркотических веществ и ВИЧ-инфекцию.

Участники собрания единогласно поддержали введение обязательных справок. С помощью тестирования будущих супругов намерены определить наличие и других болезней.

Еще участники заседания предложили ввести штраф для семей, заключивших брак и в последствии расторгнутый из-за наркозависимости одного из членов семьи.

До этого юрист Назар Назаров назвал мифом, что ребенок после развода всегда остается с матерью.

Как стало известно, в России планируется запретить деятельность коллекторских агентств. Соответствующий законопроект уже направлен на заключение в правительство, сообщили «Известия».

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