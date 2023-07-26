Мэрия Дивногорска ответила жителям, ждущим камер и фонарей в лесу, где убивают женщин

Жители Дивногорска требуют у власти установить освещение и камеры в лесном массиве, где в понедельник нашли тело 16-летней девушки с перерезанным горлом. В пресс-службе администрации города заявили «Газете.Ru», что проект «обсчитывается» — и нужно решение депутатов местного совета.

«Что касается установки камер видеонаблюдения и освещения, старый виадук освещен. На тропинке, которая проходит через лесной массив и пересекает федеральную трассу, освещение есть. Но принято решение, что действительно нужно усилить освещение и установить камеры видеонаблюдения. Сейчас проект обсчитывается, и будем выходить на депутатов городского совета. На сессии сейчас эта работа идет. Надеемся, что на ближайшей сессии депутаты нас поддержат», — сказали там.

24 июля в Дивногорске рядом с виадуком недалеко от жилых домов нашли тело 16-летней девушки с перерезанным горлом и практически без одежды. Она пропала в 22 июля, когда вышла погулять с подругой. Как рассказала «Газете.Ru» одноклассница погибшей, девушка была «общительным и доверчивым» человеком.

В управлении СК по Красноярскому краю позднее сообщили, что по подозрению в убийстве задержан ранее судимый 34-летний мужчина. Образцы его ДНК совпали с биологическим материалом, полученным при осмотре места происшествия.

По данным Telegram-канала Shot, на месте, где было найдено тело девушки, два года назад нашли убитой другую женщину, тогда личность преступника установить не удалось. Следователи проверяют задержанного на причастность к совершению этого преступления.

Жители Дивногорска считают, что трагедии в одном и том же месте происходят, потому что оно не оборудовано камерами и достаточным освещением. В комментариях в соцсетях мэра они просят обезопасить город. На гневные сообщения местных администрация Дивногорска отвечает, что в парке «Жарки», находящемся неподалеку от места трагедий, планировалось установить камеры во время благоустройства, однако проект не победил во Всероссийском конкурсе.

Ранее стали известны подробности убийства 11-летнего мальчика в Москве.