В казахстанском Экибастузе произошел мощный взрыв

В казахстанском городе Экибастуз мощный взрыв произошел на автомобильной заправке, горят четыре цистерны. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям.

Согласно распространенным кадрам, взрыв сопроводили черные сгустки пламени. Огонь перешел на продуктовый магазин. Есть опасность, что огонь перекинется соседние здания. Дома частного сектора расположены через дорогу в 100 метрах от места ЧП.

В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 20 сотрудников и семь единиц техники.

В этот же день под Тюменью на трассе загорелась и взорвалась «Газель».

Также пожар произошел на железнодорожной станции Сасово в Рязанской области, там загорелись четыре вагона с серой. Один человек был госпитализирован. Местные жители предположили, что ЧП могло произойти в результате поджога.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.