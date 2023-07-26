Эксперт спрогнозировал новые температурные рекорды в ближайшие годы

Температура в связи с глобальным потеплением может продолжить расти Такой сценарий воплотится в жизнь с вероятностью в 90%, предупредил замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам эксперта, с момента наступления XX века глобальные температуры выросли примерно на 1,2°C.

«Вероятность того, что в ближайшие пять лет будут побиты температурные рекорды, — 90%», — пояснил Семенов.

Климатолог РАН не уточнил, о каких температурных значениях и их росте в обозримом будущем может идти речь.

До этого синоптик Евгений Тишковец предупредил, что в среду, 26 июля, выпадет 25% месячной нормы осадков в Москве. Кроме того, по словам метеоспециалиста, в этот день в столице местами пройдет град до 1-3 см. С начала июля в городе выпало уже 94 мм осадков, что составляет 112% от нормы.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.