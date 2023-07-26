Доброволец из Башкирии, не сумевший попасть на СВО, пригрозил терактом в центре Москвы

Россиянин приехал в столицу, чтобы записаться добровольцем на СВО, но не смог и пообещал устроить теракт. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, житель Башкирии собирался пойти служить и прибыл в Москву еще в начале июля, чтобы записаться в ряды добровольцев и попасть в зону боевых действий.

Мужчина несколько раз проходил медкомиссию, однако так и не смог добиться необходимого разрешения. Врачи единодушно заявляли, что его состояние здоровья не позволит стать военнослужащим.

Осознав, что его планам не суждено сбыться, мужчина позвонил в экстренные службы и заявил, что прямо сейчас находится в центре и собирается устроить взрыв у Никитских Ворот.

Туда прибыли полицейские, осмотрели местность, но не нашли ничего подозрительного. Звонивший к тому времени уже покинул указанную им локацию. В настоящее время его разыскивают, по делу назначена проверка.

Ранее москвич рассказал полиции о брате-дезертире, которому одолжил 50 тыс. руб., и попросил его найти.