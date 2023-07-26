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Восьмилетний мальчик порезал сверстника ножом на детской площадке

РЕН ТВ: в Москве восьмилетний мальчик ударил ножом сверстника на детской площадке

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Shutterstock

На юго-западе Москвы школьник ранил мальчика перочинным ножом во дворе дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 24 июля на детской площадке по Новочеремушкинской улице, по предварительной информации, восьмилетний школьник пришел во двор с перочинным ножом и порезал им приятеля. Мальчик ранил ребенка и скрылся, семья пострадавшего доставила его в медицинское учреждение.

«Во время игр с другими детьми ребенок показал складной нож, которым позднее он ранил одного мальчика в область сгиба руки и предплечья», — сообщил источник РЕН ТВ.

Родители пострадавшего также обратились с заявлением в полицию, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее суд арестовал подростка за ранение сверстника ножом в Приморье.

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