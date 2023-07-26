Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол рассказал о расследовании гибели российских журналистов в ЦАР

Посол Бикантов: в ЦАР расследуют убийство журналистов из РФ, но серьезных новостей нет

close
100%
Pavel Golovkin/AP

Генпрокурору ЦАР передали запрос Следственного комитета России по делу о гибели российских журналистов в стране в 2018 году. Пока серьезных изменений в расследовании нет, но власти ЦАР заверили, что работа ведется. Об этом сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов.

Бикантов обратил внимание, что пока нет информации о прорыве в расследовании.

«Насчет событий, связанных с гибелью российских журналистов, пока никаких серьезных изменений, новостей нет», — сказал дипломат.

Он отметил, что представители посольства находятся в контакте с властями страны, недавно были у генерального прокурора ЦАР, передали ему запрос СК России, провели обстоятельную беседу.

Бикантов подчеркнул, что в ЦАР их заверили — работа ведется, и никто не планирует «класть на полку» эту тему.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев, а также оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Они погибли в результате обстрела их машины неизвестными людьми. СК России расследует уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее посол ЦАР заявил, что Россия за год навела порядок в республике.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях