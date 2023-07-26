Посол рассказал о расследовании гибели российских журналистов в ЦАР

Генпрокурору ЦАР передали запрос Следственного комитета России по делу о гибели российских журналистов в стране в 2018 году. Пока серьезных изменений в расследовании нет, но власти ЦАР заверили, что работа ведется. Об этом сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов.

Бикантов обратил внимание, что пока нет информации о прорыве в расследовании.

«Насчет событий, связанных с гибелью российских журналистов, пока никаких серьезных изменений, новостей нет», — сказал дипломат.

Он отметил, что представители посольства находятся в контакте с властями страны, недавно были у генерального прокурора ЦАР, передали ему запрос СК России, провели обстоятельную беседу.

Бикантов подчеркнул, что в ЦАР их заверили — работа ведется, и никто не планирует «класть на полку» эту тему.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев, а также оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Они погибли в результате обстрела их машины неизвестными людьми. СК России расследует уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее посол ЦАР заявил, что Россия за год навела порядок в республике.