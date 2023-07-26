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Гости Московского урбанфорума в «Лужниках» смогут заняться современными видами спорта

На площадке Московского урбанфорума в «Лужниках» откроется горка для катания на тюбингах и сноуборде

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AirPano LLC/Global Look Press

С 1 августа по 10 сентября посетители площадки Московского урбанистического форума на территории олимпийского комплекса «Лужники» познакомятся с современной спортивной жизнью столицы, сообщается на сайте mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

«В «Лужниках» установят бассейны, где можно будет покататься на сапборде, покорить искусственную волну на серфе или встать на вейкборд. Профессиональные спортсмены проведут показательные выступления и занятия для всех желающих», — отметила она.

Одним из ключевых мест для активного отдыха станет типичная городская спортплощадка. На ней пройдут занятия на современных уличных тренажерах, мастер-классы по игре в баскетбол, силовые тренировки, соревнования и многое другое.

В «Лужниках» можно будет прокатиться на треке для картинга, освоить йогу в гамаках и растяжку, научиться основным движениям зумбы. Кроме того, здесь поставят хоккейную коробку для летнего варианта этой игры — на роликовых коньках.

Также в «Лужниках» установят горку для зимних видов спорта с уникальным всесезонным покрытием. Желающим выдадут специальный инвентарь, чтобы скатиться с нее на тюбинге или сноуборде.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября на четырех площадках: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе.

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