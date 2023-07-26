Бабушка рассекла внучке лицо бензопилой во время колки дров на даче

Восьмилетняя девочка пострадала во время распиливания дров на дачном участке в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из СНТ на западе Татарстана, 66-летняя бабушка занималась распилкой дров с помощью бензопилы, ее восьмилетняя внучка стояла с противоположной от пенсионерки стороны и придерживала поленья.

В какой-то момент пила соскочила, ее лезвие ударило ребенка по лицу. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностированы переломы кости носа и орбиты глаза, рассечение переносицы и лицевых мышц. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Ранее четырехлетний ребенок пострадал при ремонте дачного дома в Ленобласти.