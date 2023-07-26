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Министерства не поддержали ускоренную выдачу загранпаспортов

МВД, ФСБ и Минфин не поддержали ускоренную выдачу загранпаспортов за дополнительную плату

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Depositphotos

МВД, ФСБ и Минфин не поддержали предложение об ускоренной выдаче загранпаспортов гражданам за дополнительную плату. Об этом сообщил заместитель главы МВД Александр Горовой вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову, передает РИА Новости.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением предоставить россиянам такую возможность.

Как пояснили в МВД, при рассмотрении заявления на предоставление загранпаспорта проверяется, есть ли ограничения для гражданина на выезд за границу.

«Существующие сроки рассмотрения органами безопасности запросов на выдачу заграничного паспорта являются оптимальными и не могут быть скорректированы в сторону уменьшения», — заявили в ФСБ.

В Минфине посчитали, что уменьшение размера или отмена государственной пошли за выдачу такого документа может повредить федеральному бюджету.

«Статьей 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственная пошлина за выдачу загранпаспортов подлежит зачислению по нормативу 100% в федеральный бюджет», — напомнили в Минфине.

В связи с этим предложение Даванкова не было поддержано.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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