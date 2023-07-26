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Верховный суд РФ освободил от наказания осужденного, участвующего в СВО

Верховный суд признал участие в СВО основанием для освобождения от уголовного наказания

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Военная коллегия Верховного суда России в связи с изменением обстановки освободила от наказания ефрейтора Владислава Устинова, признанного виновным в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель двух человек. Об этом со ссылкой на сайт Верховного суда сообщает газета «Коммерсантъ».

Суд принял такое решение в связи с тем, что военнослужащий в данное время проходит службу по контракту в зоне специальной военной операции (СВО). Суд посчитал, что раз с момента совершения преступления прошло более полутора лет и в настоящее время осужденный выполняет боевые задачи в зоне СВО, он больше не представляет опасности для общества, и освободил его от наказания. Судьи особо отметили, что Устинов полностью признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию и добровольно возместил вред от преступления, а, кроме того, характеризуется командованием как военнослужащий, «проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки».

Адвокат Устинова выразил уверенность в том, что теперь суды смогут более активно использовать участие подсудимых в СВО в качестве смягчающего обстоятельства или основания для пересмотра ранее уже вынесенного приговора.

Газета напомнила, за несколько дней до этого решения Верховного суда в России вступил в силу закон, в соответствии с которым осужденные за преступления небольшой и средней тяжести могут быть освобождены от наказания, если они будут мобилизованы для участия в СВО или примут участие в Специальной военной операции на основании контракта о военной службе.

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