Врач рассказала, откуда берутся фобии

Фобии возникают из-за древнего механизма защиты, который помогал предкам людей выжить. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест».

«Когда человек встречается с опасностью, запускается очень сложная цепочка биохимических реакций. Для общего понимания достаточно знать, что в критических ситуациях мозг подает сигнал надпочечникам, которые выбрасывают в кровь гормоны стресса — адреналин, норадреналин, кортизол. Эти вещества включают режим экстренного реагирования — учащается сердцебиение и дыхание, расширяются зрачки, в кровь поступает большая доза глюкозы для усиленного питания мышц и мозга», — заявила она.

Это происходит почти мгновенно — тело мобилизуется и, если опасность подтверждается, человек может защититься или спастись бегством. Когда ситуация разрешается — организм возвращается в нормальное состояние, пояснила эксперт.

«Бояться реальных опасностей нормально. Но иногда естественный механизм страха дает сбой — из-за этого тревога присутствует в жизни человека постоянно и не получает рационального объяснения. Например, совершенно нормально опасаться змеи, встретившись с ней на природе, но панически бояться рептилий, сидя в собственной квартире, — это проявление фобии, необоснованного страха», — рассказала эксперт.

Часто страхи связаны с конкретными объектами или явлениями: живыми существами (змеи, пауки, акулы, собаки), природой (гроза, буря, огонь), травмами и физическими вмешательствами (уколы, посещение стоматолога), жизненными обстоятельствами (поездка в лифте, купание в озере). Эти фобии называют специфическими.

«Такие страхи, если бы они не были доведены до уровня фобии, кажутся даже естественными — эволюционно обоснованными, потому что связаны с чувством самосохранения», — подчеркнула невролог.

При этом порой даже незначительное событие способно запустить фобию. Например, ребенок мог почувствовать сильную боль в животе, которая совпала с моментом стрижки — есть вероятность, что негативный опыт закрепится и страх будет ассоциироваться именно с посещением парикмахера. На детском празднике ребенок берет в руки воздушный шар, а тот неожиданно лопается, издав громкий звук, — психика фиксирует опасность, исходящую от шарика.

«Фобия — иррациональный страх, поэтому самостоятельно с ним не справиться. Чтобы ситуация не усугубилась, потребуется помощь психолога, психотерапевта или психиатра. Терапия позволяет человеку в контролируемых условиях встретиться с предметом своего страха. Если опасности для жизни не возникает — обычно постепенно закрепляется позитивный опыт и страх угасает», — пояснила врач.

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