Россиянам назвали топ заблуждений жильцов о работе управляющей компании

Жильцы редко понимают границы ответственности управляющей компании. Они видят УК в статусе хозяина дома, но в реальности хозяевами являются сами жильцы. УК же действует как привлеченная организация по поручению собственника. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по недвижимости Андрей Шальнев, исполнительный директор сервиса Butler.

«Многие собственники хотят, чтобы УК решала за них бытовые споры между соседями — например, контроль тишины. Однако у УК нет никаких полномочий в этом вопросе и штрафовать она никого не может. Это все равно, что ждать от коммерческой организации выполнения функций правоохранительных органов», — заявил он.

Нередко возникает недовольство жильцов относительно организаций, расположенных на первых этажах домов.

«При этом нежилые коммерческие помещения вызывают недоверие, потому что людям кажется, будто они не оборудованы счетчиками и расходуют общедомовые ресурсы. Собственники ждут, что УК будет выдавливать компании с первых этажей, но для УК это нецелесообразно. Нежилые помещения тоже участвуют в общих собраниях — зачастую им принадлежит большое число голосов, поэтому УК выгодно с ними «дружить», так как их голоса могут способствовать принятию необходимого решения», — пояснил эксперт.

В обязанности УК не входит и то, что касается личного имущества собственников квартир — например, вопросы сломанных унитазов или сорванных кранов.

«А вот с придомовой территорией другая ситуация. Например, земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных кадастрового учета, входит в состав общего имущества дома. Соответственно, он выступает общей собственностью жильцов. Собственники помещений должны оплачивать обслуживание и благоустройство придомовой территории, а управляющие организации — содержать ее в надлежащем порядке», — отметил он.

Однако во многих случаях земельный участок под домом не сформирован и не принадлежит владельцам помещений. В такой ситуации вопрос, например, уборки двора ложится на муниципалитет и другие службы, если иное не прописано в правилах благоустройства субъекта РФ.

«Капитальный ремонт также находится вне зоны ответственности управляющей организации. Она лишь высказывает предложения о проведении капитального ремонта, но полномочия по принятию решения, определение сроков и источника финансирования таких работ, выбор подрядной организации – это компетенция общего собрания собственников», — напомнил Шальнев.

Он заявил, что УК работает в разных направлениях, и все они регулируются своими нормативными актами. Основной — это жилищный кодекс РФ. В разделах VII–X прописаны требования относительно общих собраний, порядка проведения текущего ремонта, начисления платы за ЖКУ и другие.

«Для успешного взаимодействия с компанией, которая организует управление многоквартирным домом, собственникам следует самостоятельно выходить на контакт и тщательно изучать законы — требовать от УК можно только того, что находится в рамках ее ответственности», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что в России намерены ужесточить требования к собранию жильцов многоквартирных домов.