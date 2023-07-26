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Стало известно, какой сыр чаще всего покупают россияне

АШАН: твердый и плавленый сыры возглавили топ самых востребованных у россиян

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Depositphotos

Российские покупатели отдают предпочтение твердым сортам сыра. Это показало исследование АШАН, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, продажа твердых сыров составила более 30% (+8,5%). Наибольшими темпами растет спрос на сыр фета (+31%), а на плавленый, наоборот, сокращается (-12%). На третьем месте оказался творожный сыр (его продажи выросла на 11% по сравнению с прошлым годом).

С начала года заметно вырос спрос на сыр фета (на 31 % к первому полугодию прошлого года), и в общем рейтинге этот вид занял шестую строчку в списке самых покупаемых, тогда как в прошлом году он занимал в нем только восьмое место. Сыр для жарки и фондю стали, наоборот, выбирать реже – с 12-го места в прошлом году он опустился на 19-е.

«Сыр входит в продуктовую корзину большинства покупателей: его едят как самодостаточный продукт, добавляют в салаты, используют для приготовления супов и горячих блюд, а также он незаменим для бутербродов», – сообщила Ася Балабай, коммерческий директор АШАН Ритейл Россия.

Ранее в Таиланде Burger King выпустил бургер с 20 слоями сыра.

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