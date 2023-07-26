Врач рассказала, что мимические морщины могут появляться из-за эмоций

Мимические морщины — один из первых признаков возрастных изменений кожи. Основным фактором их раннего появления является повышенная мимическая активность лица. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» Анна Томс.

«Мимика является естественным способом выражения эмоций и общения с окружающими людьми. Однако, частые и интенсивные мышечные сокращения могут привести к более быстрому появлению морщин и других признаков старения кожи. При этом, повышенная мимическая активность – это не единственный фактор, способствующий этому», — рассказала косметолог.

Так, по ее словам, на образование мимических морщин могут влиять неправильный уход за кожей, негативное воздействие внешней среды, фотостарение, вредные привычки, гормональный дисбаланс и стресс. Кроме того, образованию мимических морщин более подвержены люди с тонкой, сухой и обезвоженной кожей.

Если говорить о влиянии эмоций на появление мимических морщин, то, по словам врача, этот фактор тоже имеет важное значение. В юности кожа более упругая и эластичная, поэтому быстро возвращается к исходному состоянию при расслаблении мышц. Однако, со временем, структура кожи меняется, ее тонус и упругость уменьшаются, что приводит к образованию мимических морщин в местах частых мышечных сокращений.

«При частых и интенсивных сокращениях мимических мышц кожа изгибается, и с течением времени образуются морщины. Если мимические мышцы находятся в гипертонусе длительное время, это может привести к увеличению глубины и количества морщин», — предупредила Томс.

По ее словам, горизонтальные морщины на лбу могут формироваться при проявлении удивления, а морщины в области межбровья — при нахмуривании, в состоянии злости или раздражения. Так называемые «гусиные лапки» возле глаз чаще появляются у тех, кто много улыбается или смеется.

Косметолог отметила, что для профилактики образования мимических морщин важно следить за домашним уходом за кожей, включая ежедневное очищение, увлажнение и защиту от солнечных лучей.

«Если мимические морщины уже появились, то можно воспользоваться процедурами, которые помогают уменьшить их глубину и видимость. Например, ботулотоксин используется для коррекции динамических морщин, которые образуются в результате повторной сокращаемости мимических мышц. Препараты на основе гиалуроновой кислоты (филлеры/биоревитализанты) также могут помочь в улучшении упругости кожи и уменьшении мимических морщин. Среди процедур аппаратной косметологии я бы выделила лазерное омоложение и игольчатый RF-лифтинг лица, которые направлены на выравнивание рельефа кожи и улучшения ее внешнего вида», — заявила Томс.

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