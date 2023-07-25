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В День крещения Руси состоится премьера фильма о Херсонесе «Родина моей Родины»

В новой картине о древнем Херсонесе создали 3D-реконструкцию быта жителей города

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Пресс-служба фонда «Моя история»

В День крещения Руси, который будет отмечаться в пятницу, 28 июля, состоится всероссийская премьера фильма о Херсонесе Таврическом «Родина моей Родины», сообщается на портале фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история».

Отмечается, что премьера пройдет сразу в нескольких форматах. Ленту покажут на площадке обновленного музея заповедника «Херсонес-Таврический», телеканалах Крыма и Севастополя, а также в исторических парках «Россия-Моя история» по всей стране.

Цифровая премьера фильма состоится в официальном сообществе фонда «Моя история».

Суммарная аудитория премьеры предположительно составит более 5 млн зрителей.

В фонде «Моя история» подчеркивают, что это первая картина о древнем городе, соединившая на таком уровне многовековую историю с 3D-реконструкцией древней архитектуры и быта, актерской игры, анимации с экспертизой российских ученых мирового уровня.

«Благодаря уникальной работе российских документалистов стало возможным увидеть собственными глазами трагедию и возрождение обители минувших веков.

Использование самых последних научных и компьютерных достижений, а также работа продюсерской группы делают фильм о Херсонесе новым шагом в документально-историческом кино», — говорится в сообщении фонда.

В подготовке проекта участвовали десятки экспертов — историки, поисковики, реконструкторы, писатели, костюмеры, композиторы и музыканты. В его основу вошли тысячи документальных свидетельств и научных разработок.

По словам директора фонда «Моя история» Ивана Есина, фильм «Родина нашей Родины» создан по благословению Митрополита Тихона (Шевкунова) в рамках исполнения поручения Президента РФ о популяризации Херсонеса Таврического как исторического, культурного и духовного истока российского государства.

«Уверен, он займет особое место в медиатеке наших проектов, посвященных Херсонесу Таврическому, а художественные изделия, обнаруженные в ходе раскопок, станут памятниками культуры мирового значения, которые войдут в золотую кладовую будущего историко-археологического парка «Херсонес Таврический», — сказал Есин.

Напомним, в 2015 году президентом России Владимиром Путиным была поручена организация Духовно-просветительского центра вблизи древнего Херсонеса.

Ранее сообщалось, что фонд «Моя история» профинансирует раскопки на территории Древнего Херсонеса.

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