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Власти выплатят компенсацию девочке, которую на территории школы покусала бродячая собака

Мэрия Орска выплатит девочке, на которую у школы напала бродячая собака, 100 тысяч рублей

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В Орске суд обязал мэрию выплатить компенсацию морального вреда восьмилетней девочке, на которую во дворе школы напала бездомная собака. Об этом сообщили в пресс-службе судов Оренбургской области.

Инцидент произошел в марте 2023 года на территории школы в Советском районе города. После нападения бездомного животного ребенку потребовалась помощь врачей. Также девочке пришлось пройти курс вакцинации от бешенства. После случившегося пострадавшая стала бояться собак.

Представитель школы подтвердил, что собака набросилась на ребенка на территории образовательного учреждения, куда собака попала самостоятельно. При этом, он подчеркнул, что администрация образовательного учреждения неоднократно обращалась к властям города с просьбой принять меры по отлову животных, угрожающих безопасности учеников.

Суд учел, что Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации города не обезопасило детей от бродячих животных, и взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей в пользу матери пострадавшей девочки.

Ранее суд обязал мэрию Омска выплатить компенсацию ребенку, которого покусала бездомная собака.

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