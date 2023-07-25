В Муроме 89-летней собственнице сгоревшей квартиры предложили взять ипотеку

В Муроме 89-летней пенсионерке предложили взять ипотеку после того, как ее дом сгорел. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка. Женщины».

Пенсионерка лишилась крыши над головой в пожаре. После инцидента родственник 89-летней женщины стал собирать документы для предоставления нового жилья.

Когда все бумаги были готовы, он пришел в жилищную компанию. Там мужчине порекомендовали брать ипотеку, чтобы приобрести новую квартиру. Выяснилось, комиссия якобы до пожара признала дом непригодным для жизни.

Семья обратилась в прокуратуру, где ей предложили комнату в общежитии. Такой вариант пенсионерку не устраивает. В администрации решать вопрос не спешат. Женщина не предоставляют компенсацию за жилье или другие подобные варианты. Несмотря на это, родственники продолжают бороться.

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