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Пенсионерка украла детскую коляску, чтобы довезти в ней продукты из магазина

На Сахалине пенсионерка украла детскую коляску, чтобы довезти в ней покупки из магазина

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В городе Корсакове на Сахалине 60-летняя местная жительница угнала детскую коляску, чтобы довезти в ней покупки из супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Корсаковскому городскому округу.

Инцидент произошел 25 июля. В полицию обратилась 25-летняя женщина с заявлением о пропаже детской коляски из подъезда дома, где она проживает. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов установили, что к краже причастна пожилая женщина, проживающая неподалеку.

Возвращаясь из магазина, она заглянула в подъезд и увидев коляску, забрала ее и использовала, чтобы довезти пакет с покупками до своего дома. Коляску пенсионерка спрятала во дворе дома, где ее и нашли полицейские.

В отношении воровки возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

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