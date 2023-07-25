Собянин анонсировал открытие бассейнов с подогревом по всей Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин, общаясь с жителями ВАО, заявил, что в каждом районе столицы планируется создать бассейн с подогревом, а в парках города пять бассейнов будут открыты уже в ближайшее время. Об этом говорится на сайте главы города.

«Во-первых, мы посмотрим на самой реке зоны, где все-таки можно будет купаться, и оборудовать [их] под пляжные территории. <...> Мы сейчас задумали такую историю сделать — открытые бассейны с подогревом в каждом районе и в парках. <...> Пять бассейнов запускаем парках в ближайшее время», — сказал Собянин.

По его словам, департамент ЖКХ в 2024 году запустит примерно 10 таких бассейнов.

Мэр также рассказал, что пляжная зона на Северном Речном вокзале была увеличена вдвое. Кроме того, у парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме были открыты около 3 тыс. пляжных мест и шесть бассейнов.

Переживания на работе провоцируют у каждого четвертого сотрудника болезненное отношение к критике, а у каждого пятого — прокрастинацию. Согласно опросу Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и исследовательского центра Зарплаты.ру, большинство респондентов считают, что справиться со стрессом на рабочем месте им поможет поход в бассейн, медитация или беговая дорожка. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

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