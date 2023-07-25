Британцев будут учить экономить электричество

Британские власти выделили £8,85 млн в рамках новой программы по улучшению теплоизоляции домов и их энергоэффективности для экономии энергопотребления на фоне кризиса. На долю госфинансирования могут претендовать учебные заведения, которые организуют курсы для населения, сообщает пресс-служба британского правительства.

«Учебные заведения по всей Англии могут претендовать на долю государственного финансирования в размере £8,85 млн для проведения курсов по модернизации и установке изоляции», — отметили в пресс-релизе.

Курсы обещают сделать бюджетными или вовсе бесплатными. По мнению инициаторов проекта, обучение энергосбережению не только поможет снизить счета за электроэнергию и сократить вредные выбросы в атмосферу, но и предоставит людям дополнительные рабочие места.

В ноябре 2022 года власти Британии выделили £1 млрд на теплоизоляцию домов для экономии энергии. Утепление домов позволит сократить общее потребление энергии на 15% к 2030 году в рамках плана по обретению энергетической независимости страны.

Ранее англичанам в рамках эксперимента решили платить £1600 в месяц просто так.