Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британцев будут учить экономить электричество

Власти Британии выделяют £8,85 млн на обучение энергосбережению

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британские власти выделили £8,85 млн в рамках новой программы по улучшению теплоизоляции домов и их энергоэффективности для экономии энергопотребления на фоне кризиса. На долю госфинансирования могут претендовать учебные заведения, которые организуют курсы для населения, сообщает пресс-служба британского правительства.

«Учебные заведения по всей Англии могут претендовать на долю государственного финансирования в размере £8,85 млн для проведения курсов по модернизации и установке изоляции», — отметили в пресс-релизе.

Курсы обещают сделать бюджетными или вовсе бесплатными. По мнению инициаторов проекта, обучение энергосбережению не только поможет снизить счета за электроэнергию и сократить вредные выбросы в атмосферу, но и предоставит людям дополнительные рабочие места.

В ноябре 2022 года власти Британии выделили £1 млрд на теплоизоляцию домов для экономии энергии. Утепление домов позволит сократить общее потребление энергии на 15% к 2030 году в рамках плана по обретению энергетической независимости страны.

Ранее англичанам в рамках эксперимента решили платить £1600 в месяц просто так.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях