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В Киржаче мальчик попал в больницу после попытки повторить оружие из фильма «Брат-2»

В Киржаче мальчик может лишиться пальцев после попытки собрать пистолет из фильма «Брат-2»

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Shutterstock

Во Владимирской области мальчик собрал самодельный пистолет, который впоследствии взорвался у него в руке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в городе Киржач. Школьник решил сделать оружие по образцу из фильма «Брат-2». Для этого, как главный герой в фильме, он использовал кусок дерева и горючее вещество.

Мальчик отправился во двор с новой игрушкой, но вскоре она взорвалась у ребенка в руках. После этого очевидцы вызвали «скорую». Школьника доставили в Москву, где его осмотрели специалисты. Они диагностировали открытые переломы фаланг двух пальцев. Пациенту предстоит операция. Хирурги попытаются сохранить часть руки. Второй палец будут собирать.

Ранее в Ингушетии мужчина случайно выстрелил в жену, когда чистил ружье.

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