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В США начался конкурс двойников Хемингуэя

HuffPost: в США проходит конкурс двойников писателя Эрнеста Хемингуэя

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AP

В США проходит конкурс двойников писателя Эрнеста Хемингуэя, пишет HuffPost. В состязании принимают участие 140 мужчин.

Конкурс двойников проходит во Флориде в рамках фестиваля «Дни Хемингуэя», посвященного литературному таланту и авантюрной жизни нобелевского лауреата. Участники состязания собираются в баре Sloppy Joe's Bar, где писатель часто проводил время с друзьями.

В коллегию жюри конкурса входят победители прошлых лет. Участникам предстоит скопировать образ писателя, его внешность, манеру речи. Сообщается, что победитель этого года будет выбран путем голосования.

Кроме того, в рамках фестиваля будет организована уличная ярмарка и турнир по рыбалке, которую так любил Хемингуэй. Некоторые из участников уже не в первый раз принимают участие в конкурсе двойников и надеются, что в этот раз удача им улыбнется.

Ранее был опубликован неизвестный рассказ Хемингуэя о ловле большой рыбы.

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