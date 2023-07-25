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Ребенок провалился по пояс в дыру в батуте

В Новосибирской области дети получили травмы на надувном батуте

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Подслушано в Искитиме/VK

Правоохранительные органы проводят проверку по факту получения травм детьми на надувном уличном батуте, расположенном около торгового центра в городе Искитим. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области в Telegram-канале.

Об опасном батуте рассказали родители пострадавших детей, по их словам произошло уже несколько случаев. Отец одного из игравших на батуте заявил, что его ребенок по пояс провалился в огромную дыру.

«Наш ребенок хотел залезть на горку, побежал к лесенке и провалился по пояс в дыру в батуте. На наши вопросы как можно эксплуатировать поврежденный батут нам ничего не ответили и даже не принесли извинения», — сообщил мужчина.

Также известно еще как минимум о двух пострадавших: в начале июля в больницу с переломом руки после прыжков на батуте около торгового центра в Искитиме попала семилетняя девочка, спустя стуки с таким же диагнозом на больничной койке оказалась четырехлетняя пациентка.

По факту травмирования малолетних доследственную проверку проводят СК и прокуратура. Конструкция батута обследована, предстоит установить соответствует ли развлекательный комплекс нормативным требованиям. Также правоохранители дадут оценку деятельности собственника батута.

Ранее в Петербурге девятилетняя девочка сломала позвоночник, прыгая на батуте.

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