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Мошенники выманили у женщины 1,3 млн рублей, запугав обвинениями в госизмене

В Шелехове женщина отдала 1,3 млн рублей мошенникам, напугавшим ее госизменой

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Depositphotos

В Иркутской области женщина отдала мошенникам более миллиона рублей после того, как они запугали ее подозрением в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

На первом этапе аферы жительница города Шелехов получила якобы приказ об обвинении. Дополнительно злоумышленники приложили фото удостоверения подставного следователя. Женщина засомневалась в подлинности документов и решила позвонить дочери.

В ответ мошенники пригрозили ответственностью за попытку прекратить диалог. «Правоохранители» заставили жертву взять несколько кредитов в банках. В последствии россиянка перевела мошенникам 1 миллион 317 тысяч рублей.

Позже о произошедшем узнали в полиции. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее жительница Приангарья перечислила мошенникам более миллиона рублей, опасаясь обвинения в госизмене.

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