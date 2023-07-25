Мошенники выманили у женщины 1,3 млн рублей, запугав обвинениями в госизмене

В Иркутской области женщина отдала мошенникам более миллиона рублей после того, как они запугали ее подозрением в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

На первом этапе аферы жительница города Шелехов получила якобы приказ об обвинении. Дополнительно злоумышленники приложили фото удостоверения подставного следователя. Женщина засомневалась в подлинности документов и решила позвонить дочери.

В ответ мошенники пригрозили ответственностью за попытку прекратить диалог. «Правоохранители» заставили жертву взять несколько кредитов в банках. В последствии россиянка перевела мошенникам 1 миллион 317 тысяч рублей.

Позже о произошедшем узнали в полиции. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее жительница Приангарья перечислила мошенникам более миллиона рублей, опасаясь обвинения в госизмене.