Жительница Израиля рассказала о водометах и русских репатриантах на протестах

Израильтянка Ирен рассказала «Газете.Ru», что на протесты против судебной реформы выходят в основном «образованные слои населения» — от медиков до бизнесменов. По словам женщины, в акциях участвует много репатриантов из России.

«Нетаньяху начал реформу, против которой бастуют все образованные слои населения: представители хай-тек, медицины (сегодня забастовка всех медиков в стране), бизнеса. Люди выходят на мирные митинги и протестуют против непопулярных решений, которые наносят вред экономике, стабильности, независимости суда, а также общей внутренней обстановке в стране. В основном, средний возраст — не молодежь 18 лет, а средний и старше. Много русских, потому что волна репатриантов. Но сами израильтяне, кто здесь родился, и те, кто живет тут больше 10-20 лет, также выходят на протесты. Решение крайне непопулярное, поэтому люди, в том числе я и моя семья, а также много наших друзей, выходят на демонстрации и бастуют. Ненависти друг к другу у людей нет. Есть только большая неприязнь к политикам, кто упрямо топит за свои непопулярные идеи и решения», — сказала она.

Ирен добавила, что на митинги в Израиле часто приходят с детьми, потому что это «безопасно», а использование в этом году полицией водометов против протестующих еще больше злит людей, поскольку это «что-то неслыханное».

«Власти не разгоняют протесты, это не принято в Израиле. За полгода было несколько случаев, включая вчера, когда разгоняли тех демонстрантов, которые блокируют основную автомобильную магистраль. Бастовать и митинговать в Израиле — это норма, приходят в том числе с детьми, потому что это безопасно. Сейчас из-за остроты проблемы больше выходит людей, так как Нетаньяху не хочет услышать нас, а пытается быть удобным для тех политиков, с которыми ему пришлось войти в коалицию. Демонстрация проходит по улице с флагами. Полиция блокирует перекрестки, когда митинги согласованные. Когда нет, то люди сами стихийно стоят на тех улицах, дорогах, перекрестках, где хотят. Кроме того, все эти месяцы каждые выходные люди просто стоят с флагами и транспарантами на перекрестках внутри города или на трассах. Водометы — это что-то неслыханное, что происходит в этом году, поскольку даже в ковид не разгоняли тех, кто против прививок таким образом. Что еще больше возмущает людей, потому что с нами так в Израиле нельзя», — заключила она.

24 июля парламент Израиля в окончательном чтении ратифицировал законопроект, ограничивающий полномочия Верховного суда. В поддержку документа высказались 64 депутата 120-местного парламента, представляющие правящую коалицию, 56 оппозиционных парламентариев голосование бойкотировали.

После принятия парламентом закона об ограничении так называемого принципа разумности — первой части спорной судебной реформы – ее противники вышли на стихийные акции протеста в разных районах страны. По данным издания The Times of Israel, акция протеста в Тель-Авиве завершилась задержанием 18 человек и ранением 10 полицейских.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.