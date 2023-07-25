Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петергофе тело пенсионерки 21 день разлагалось в квартире

В Петергофе специалисты забыли забрать тело пенсионерки после приезда скорой

close
100%
Depositphotos

В Петергофе профильные службы не вывезли тело пенсионерки, из-за чего оно еще 21 день оставалось в квартире. Об этом сообщает 47news.

То, что пожилая женщина ушла из жизни, местные жители заметили только 3 июля. В этот день приехали медики и сделали соответствующее заключение для отправки в медицинское учреждение. Несмотря на наличие документов, специалисты не забрали пенсионерку.

Тело петербурженки пролежало в жилье до 24 июля. Ее обнаружила родственница после звонка соседей. Жителей дома обеспокоил запах.

«Мы с мужем поехали, а там такое. И ведь скорая с полицией была, а тело так и осталось», — поделилась она.

В ритуальной службе сообщили, что заявку на вывоз тела получили 24 июля из полиции. После этого тело забрали.

Ранее в Москве мужчину с ножевыми ранениями скинули с 11-го этажа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях