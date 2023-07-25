В России могут разрешить добычу краснокнижных животных

В России хотят узаконить добычу животных из Красной книги РФ. На новый проект, предложенный Минприроды, внимание обратило издание «Кедр.медиа».

В июле на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовали проект постановления «Об утверждении Правил добычи объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, за исключением водных биологических ресурсов, и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Как следует из текста постановления, добыча краснокнижных животных разрешена «в исключительных случаях», к которым законодатели отнесли сохранение объектов животного мира, наблюдение за их популяциями, защиту домашних животных от массовых заболеваний, устранение угрозы для жизни человека, сохранение традиционного образа жизни коренных народов, а также предотвращение страданий больных или травмированных редких животных.

Издание напоминает, что в 2021 году добычу краснокнижных животных уже пытались легализовать через внесение изменений в федеральный закон «Об охоте». Редких животных тогда отнесли к охотничьим ресурсам, но сама возможность добычи по-прежнему противоречит действующему законодательству.

Это отмечает в разговоре с источником аккредитованный Минюстом независимый эксперт Максим Крупский, который дал свою оценку запланированным нововведениям. Федеральный закон «О животном мире» не допускает добычу «объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации», так как любая деятельность, которая заключается в сокращении численности редких животных, запрещена.

«Законодательство не содержит никаких исключений для возможности добычи объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ. Более того, возможность добычи объектов животного мира путем отстрела или иным способом умерщвления, всегда ведет к гибели и сокращению численности», — указал эксперт.

Он же подчеркнул возможную коррупционную составляющую предложенных Минприроды правок, так как в постановлении не указаны точные сроки, условия и основания, на которых может быть принято решение об отстреле животных, и присутствует употребление «неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера».

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