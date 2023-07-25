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Девушка влюбилась в грабителя после того, как он отобрал у нее телефон

Девушка из Бразилии влюбилась в ограбившего ее мужчину и стала с ним встречаться

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Depositphotos

В Бразилии девушка стала встречаться с мужчиной, который похитил у нее телефон. Об этом сообщает The New York Post.

Историю знакомства со своим избранником рассказала сама жертва, Эмануэла. По ее словам, несколько лет назад она прогуливалась в районе, где жил ее нынешний возлюбленный. Мужчина шел по улице и выхватил у нее телефон.

В тот момент, по словам самого избранника, он находился в тяжелой жизненной ситуации. Когда бразилец увидел фото девушки на телефоне, он пожалел о своем поступке.

«Я сказал себе: «какая красивая брюнетка, таких не каждый день встречаешь». Мне жаль, что я совершил это», — поделился воспоминаниями он.

Пара находится в отношениях уже два года. По словам репортера, неизвестно, как родственники Эмануэлы относятся к поступку избранника.

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