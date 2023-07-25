Экс-супругов из Курска осудили за подготовку диверсии и государственную измену

В Курском областном суде огласили приговор в отношении местных жителей по делу о госизмене и приготовлении к диверсии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Двое жителей Курска — 41-летняя женщина и 50-летний мужчина, приходящиеся друг другу экс-супругами, работали на предприятии ОПК.

Следствие, которое в том числе велось сотрудниками УФСБ России по Курской области, установило причастность семьи Сидоркиных к передаче сведений, угрожающих безопасности РФ, и оказании иной помощи другому государству по заданию иностранной разведки, а также приготовлению к диверсии. Кроме того, фигуранта обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Рассмотрение уголовного дела началось 30 мая, 25 июля приговор в отношении подсудимых был вынесен в закрытом судебном заседании.

Россиянка получила 13 лет колонии общего режима, штраф в 350 тыс. руб. и ограничение свободы еще на 1 год, ее бывший муж отправится на три года в тюрьму и проведет еще 14 лет в ИК строгого режима. Государству, по решению суда, он обязан выплатить 450 тыс. руб.

Ранее трансгендера и ЛГБТ-активиста задержали в Орловской области за госизмену.