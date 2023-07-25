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Стало известно, какой процент москвичей придерживается здорового питания

«Ромир»: более трети москвичей придерживаются здорового питания

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Более трети (34%) жителей Москвы придерживаются правил здорового питания, показало исследование холдинга «Ромир», которое было проведено для «Москвы 24».

Согласно исследованию, еще 22% опрошенных не следуют этому принципу. Остальные москвичи признались, что придерживаются здорового питания только частично.

Большинство (75%) из тех, кто следует принципам правильного питания, ответили, что делают это для поддержания здоровья. Еще 44% пытаются таким способом поддерживать форму и хорошую внешность, а 30% — похудеть. Четверть москвичей за счет здоровой еды хотят улучшить состояние кожи, волос и ногтей, чуть меньше (24%) — поддержать спортивную форму.

Некоторым респондентам приходится придерживаться правильного питания из-за проблем со здоровьем — такой ответ дали 23% москвичей. Среди других причин такой пищевой привычки — просьба близких, возможность сэкономить средства и мода на подобный стиль жизни. Еще 1% опрошенных ответили, что у них есть на это другие причины.

В начале июля ученые из Колумбийского университета в США выяснили, что здоровое питание может снизить риск деменции и замедлить биологическое старение.

Ранее врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова назвала главные правила для здорового детского питания летом.

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