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Тракторист из Сибири опоил петербургскую школьницу и надругался над ней

РЕН ТВ: тракторист изнасиловал школьницу в Петербурге, опоив ее неизвестным напитком

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Санкт-Петербурге ученица 8-го класса была изнасилована во время прогулки с жителем Новосибирской области. Об этом рассказал РЕН ТВ.

В органы внутренних дел, по данным источника, обратилась мать потерпевшей. Женщина заявила, что 22 июля ее дочь пострадала в результате знакомства со случайным мужчиной на Лиговском проспекте. Злоумышленник пригласил девочку-подростка на прогулку, а затем предложил ей неустановленный напиток и надругался над беззащитной школьницей, выпившей его и потерявшей бдительность.

К настоящему времени правоохранители, как сообщается, уже установили причастного к преступлению. Подозреваемый в его совершении 27-летний уроженец Сибири, переехавший в западную часть России ради работы, задержан.

В отношении тракториста было возбуждено уголовное дело. Однако, что именно было в пластиковом стаканчике, который приняла из рук малознакомого взрослого несовершеннолетняя потерпевшая, пока неизвестно.

Ранее пенсионера из Пермского края задержали за мастурбацию на глазах у внучки и надругательство над ней.

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