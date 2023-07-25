Тракторист из Сибири опоил петербургскую школьницу и надругался над ней

В Санкт-Петербурге ученица 8-го класса была изнасилована во время прогулки с жителем Новосибирской области. Об этом рассказал РЕН ТВ.

В органы внутренних дел, по данным источника, обратилась мать потерпевшей. Женщина заявила, что 22 июля ее дочь пострадала в результате знакомства со случайным мужчиной на Лиговском проспекте. Злоумышленник пригласил девочку-подростка на прогулку, а затем предложил ей неустановленный напиток и надругался над беззащитной школьницей, выпившей его и потерявшей бдительность.

К настоящему времени правоохранители, как сообщается, уже установили причастного к преступлению. Подозреваемый в его совершении 27-летний уроженец Сибири, переехавший в западную часть России ради работы, задержан.

В отношении тракториста было возбуждено уголовное дело. Однако, что именно было в пластиковом стаканчике, который приняла из рук малознакомого взрослого несовершеннолетняя потерпевшая, пока неизвестно.

Ранее пенсионера из Пермского края задержали за мастурбацию на глазах у внучки и надругательство над ней.