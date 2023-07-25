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Диетолог объяснила, можно ли есть потемневшие яблоки

Диетолог Соломатина: потребление яблок, потемневших из-за разреза, не опасно для здоровья

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Потемневшее после разреза яблоко не принесет вреда здоровью, поэтому его можно есть, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

«Яблоки содержат полифенолы: антоциан, кверцетин, катехины. Когда мы надрезаем фрукт, идет их соприкосновение с кислородом. Ферменты начинают активироваться, а яблоко — темнеть», — пояснила Соломатина.

Чтобы замедлить процесс окисления яблок, диетолог советует полить фрукт лимонным соком или посыпать сахаром.

Однако плоды, которые начинают гнить и по этой причине темнеют, употреблять нежелательно, предупредила диетолог.

«Видимая гниль – это только верхушка айсберга. Скорее всего, грибок уже пустил свои нити вглубь, и насколько далеко, мы не знаем», – объясняет она.

По ее словам, для здорового человека потребление небольшого количества подгнивающих яблок не вызовет проблем, но его иммунная система все же ощутит напряжение. В зависимости от вида плесени может произойти нагрузка на печень или стенки желудка. При этом если съесть много гнилых яблок, может произойти аллергическая реакция или отравление, заключила специалист.

Гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Часовой Алла Неруллина до этого говорила, что яблоки могут подавить чувство голода и при этом принести пользу организму. По ее словам, они способствуют поддержанию оптимальной микрофлоры кишечника, помогают ему бороться с воспалительными процессами, а при регулярном употреблении справляются с запорами и дисбактериозом, нормализуют уровень сахара в крови.

Ранее гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов перечислил продукты, которые вызывают вздутие живота.

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