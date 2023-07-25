Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

За 1,5 месяца на россиянина завели 5 уголовных дел за преступления в отношении экс-подруги

В Бурятии за 1,5 месяца возбудили 5 уголовных дел на мужчину, угрожавшего экс-подруге

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Житель Бурятии стал фигурантом 5 уголовных дел, которые на него завели за последние полтора месяца. Об этом сообщается на сайте республиканского УМВД России.

Ранее судимый за кражу, нарушение неприкосновенности частной жизни и преступления против жизни и здоровья, 26-летний житель Северобайкальска в течение длительного времени совершает преступления в отношении бывшей гражданской супруги.

Как было установлено, в октябре 2022 года он поссорился с сожительницей и решил воспрепятствовать разрыву связи между ними. Перед этим девушка заявила, что собирается покинуть регион и уехать к родственникам в другой, поэтому мужчина забрал ее паспорт, а через несколько дней уничтожил его во время новой ссоры.

После этого россиянка обратилась в полицию с заявлением на бывшего партнера. Также за последние полтора месяца он стал фигурантом 5 уголовных дел за побои, закончившиеся переломом ребер у потерпевшей, угрозу убийством и умышленное повреждение имущества. Отмечается, что все эти инциденты произошли во время совместных застолий.

Все уголовные дела, как следует из сообщения ведомства, соединены в единое производство. В отношении безработного подозреваемого ведется следствие.

Ранее мужчина, на которого было написано 7 заявлений в полицию, наехал на экс-партнершу на авто.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях