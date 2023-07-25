За 1,5 месяца на россиянина завели 5 уголовных дел за преступления в отношении экс-подруги

Житель Бурятии стал фигурантом 5 уголовных дел, которые на него завели за последние полтора месяца. Об этом сообщается на сайте республиканского УМВД России.

Ранее судимый за кражу, нарушение неприкосновенности частной жизни и преступления против жизни и здоровья, 26-летний житель Северобайкальска в течение длительного времени совершает преступления в отношении бывшей гражданской супруги.

Как было установлено, в октябре 2022 года он поссорился с сожительницей и решил воспрепятствовать разрыву связи между ними. Перед этим девушка заявила, что собирается покинуть регион и уехать к родственникам в другой, поэтому мужчина забрал ее паспорт, а через несколько дней уничтожил его во время новой ссоры.

После этого россиянка обратилась в полицию с заявлением на бывшего партнера. Также за последние полтора месяца он стал фигурантом 5 уголовных дел за побои, закончившиеся переломом ребер у потерпевшей, угрозу убийством и умышленное повреждение имущества. Отмечается, что все эти инциденты произошли во время совместных застолий.

Все уголовные дела, как следует из сообщения ведомства, соединены в единое производство. В отношении безработного подозреваемого ведется следствие.

Ранее мужчина, на которого было написано 7 заявлений в полицию, наехал на экс-партнершу на авто.