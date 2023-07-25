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Число пострадавших при опрокидывании грузовика с туристами на Алтае выросло до 11

МЧС: на Алтае при опрокидывании грузовика с туристами пострадали 11 человек

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МЧС России

Четверо детей и семеро взрослых пострадали в результате опрокидывания грузовика, перевозившего туристов в Чемальском районе Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Спасатели прибыли на место происшествия, где опрокинулся «ГАЗ-66» с туристами, по данным МЧС, в машине ехали 16 путешественников. Пострадали 11 человек, из них четверо детей, информация об одном погибшем подтвердилась.

Сейчас пострадавших перевозят в Чемальскую районную больницу наземным транспортом, подробности их состояния неизвестны Также пока не уточняется, из каких регионов прибыла туристическая группа.

Опрокидывание грузовика произошло в труднодоступной местности по дороге на Каракольские озера, по предварительной информации, водитель не справился с управлением транспортным средством.

Ранее лодка с десятью рыбаками перевернулась на Камчатке.

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