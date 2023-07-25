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Фигурантка по делу о теракте в Петербурге Трепова пыталась обмануть следствие

Бастрыкин: Трепова пыталась убедить СК, что не знала о бомбе в статуэтке для Татарского

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Илья Питалев/РИА Новости

Дарья Трепова, подозреваемая с совершении теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе в статуэтке. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По словам главы ведомства, следствию удалось установить, что на самом деле девушка была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой.

В настоящее время следствие работает над установлением других соучастников Треповой, помимо гражданина Украины Юрия Денисова и проживающего на Украине журналиста Романа Попкова.

Также Бастрыкин сообщил, что СК предъявил окончательное обвинение Треповой за теракт.

13 апреля ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы. По информации ведомства, соучастником убийства является гражданин Украины Юрий Денисов 1987 года рождения, который передал другой подозреваемой, Дарье Треповой, взрывное устройство. Трепова заявила в Мосгорсуде, что «безумно сожалеет о произошедшем и молится о здоровье пострадавших».

Ранее Росфинмониторинг включил Трепову в перечень террористов и экстремистов.

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