«Газ или самогонный аппарат»: очевидцы предположили причину взрыва в доме в Нижнекамске

Житель Нижнекамска Александр рассказал «Газете.Ru», что из-за взрыва в соседнем жилом доме в его квартире «сдвинулись вещи». Мужчина отметил, что причиной ЧП мог стать газ или самогонный аппарат.

«В сам момент взрыва находился дома, засыпал почти. Раздался слишком сильный хлопок, от чего я вскочил. Вещи в доме сдвинулись чуть-чуть. Выбежал посмотреть, что же случилось. При прибытии на место происшествия заметил, как бригада скорой помощи несет тело человека в закрытых носилках. Минутой позже загорелся второй этаж. И в эту же минуту подъехало 10-11 карет скорой помощи вместе с пожарными и полицейскими. Среагировали быстро. Паники особо не было. Все люди столпились и смотрели на это зрелище. Были люди с этого же подъезда, которые успешно эвакуировались. Это был газ, либо же самогонный аппарат. Надеюсь, все целы и живы», — сказал он.

Очевидица Диана в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что паники среди людей после взрыва не было, потому что «никто не понял, что произошло».

«Я только проснулась накормить своих животных. Наложив корм, я подняла голову и посмотрела в окно. И резко произошла вспышка и сильный хлопок. Сразу же позвонила в пожарную часть. Эвакуацию я толком не видела, я была в шоке. Но заметила, как выносили ребенка на руках из подъезда. Паники я не заметила, скорее всего изначально никто не понял, что произошло», — уточнила она.

По данным РЕН ТВ, в результате взрыва в многоквартирном доме в Нижнекамске погибших нет, пострадали два человека. 15 человек эвакуировались самостоятельно. Кроме того, повреждены несущие конструкции.

Руководитель исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Роман Булатов сообщил, что хозяин загоревшейся квартиры получил порядка 90% ожогов тела.

Ранее очевидцы рассказали о последствиях взрыва телевизора в квартире в Филях.